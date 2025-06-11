Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, KKTC Avcılık Federasyonu yönetimini kabul etti.

KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner, yönetim kurulu üyeleri Salih Aydemir ve Kemal Günözger’in gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde, federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Başkan Saygıner, Avcılık Federasyonu’na yapılan katkılardan ötürü Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Karavezirler’e teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Görüşmede, belediye ile federasyonun yapabileceği iş birliği konuları da ele alındı.

Karavezirler, KKTC Avcılık Federasyonu yönetimine çalışmalarında başarılar diledi, farklı projelerde iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.