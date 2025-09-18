Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul etti.

Türkiye Milli Takımı’nı temsilen Avrupa Kupası’nın dördüncü ayağı olan Barcelona’da 20 Eylül’de kulaç atacak olan Ulaç’a başarılar dileyen Karavezirler, “Doğukan’la gurur duyuyoruz. Elde ettiği başarılar hepimizi gururlandırıyor. Barcelona’da gireceği yarış için başarılar diliyorum. Doğukan’a desteğimiz her zaman sürecek” dedi.

Doğukan Ulaç da, Antalya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde antrenmanlarına devam ettiğini belirterek Türkiye Milli Takımı’nı temsilen Avrupa Kupası’nın dördüncü ayağı olan Barcelona’da 20 Eylül’de KKTC saatiyle 13.00’te yarışacağını söyledi.

Hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu ifade eden Ulaç, seneye Paris’te Avrupa Şampiyonası, 2027’de Budapeşte’de ise Dünya Şampiyonası yapılacağını söyledi. Ulaç, Paris ve Budapeşte’deki yarışmalardan iyi dereceler alarak 2028’deki olimpiyatlara doğru ilerlemek istediğini vurguladı. Ulaç, kendisine destek veren Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür etti.