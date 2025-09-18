Mesarya Belediyesi, bölge halkının spor faaliyetlerinden daha modern ve güvenli bir ortamda yararlanabilmesi için İnönü’de bulunan halı sahada kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında mevcut saha zemini tamamen kaldırılarak yerine yeni nesil suni çim serilecek. Saha çevresinde uzun yıllardır kullanılan ve yıpranan tel örgüler yenileriyle değiştirilecek. Tel örgü direklerinin boyama çalışmaları devam ederken, spor alanında bulunan çeşitli aletlerin bakım ve onarım işlemleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, yapılan yatırımlarla bölgedeki sportif altyapının her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı. Başkan Latif, “Spor sadece bir aktivite değil, aynı zamanda bir yaşam kültürüdür. Belediyemiz, gençlerimizin ve tüm spor severlerin sağlıklı, güvenli ve modern tesislerde spor yapabilmesi için kararlılıkla çalışmaktadır” dedi.

Mesarya Belediyesi, hayata geçirdiği bu çalışmalarla bölge gençliğine ve sporuna verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarken, İnönü halkının yakın zamanda modern bir spor tesisine kavuşacağı belirtildi.