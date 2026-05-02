Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig ve Birinci Lig’de 29. hafta hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak. China Bazaar Gençlik Gücü’nün hafta itibarı ile şampiyon olma ihitmalinin bulunduğu Süper Lig'de birbirinden kritik mücadeleler yer alacak. Cihangir’in yarın kaybetmesi durumunda Gençlik Gücü’nün şampiyon ilan etmesi söz konusu olacak.

Aksa Süper Lig 29. Hafta programı ve hakemleri şöyle:

2 Mayıs Cumartesi

AKSA Birinci Lig (16.00)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Düzkaya (İsmail Ercan)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)

Gaziköy Şenol Stadı: Aslanköy – DND L. G. Birliği (İbrahim Katmer)

Sadık Cemil Stadı:Değirmenlik – Maraş (Abdullah Genç)

Şht. Şevket Kadir Stadı:Lapta – K. Karadeniz 61 (Serkan Özdenkçi)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Atoll Kozanköy (Fehim Dayı)

M. Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy – Türk Ocağı (Fatih Bardakçıoğlu)

Geçitkale Stadı:S. Geçitkale - Hamitköy (Mustafa Torun)

3 Mayıs Pazar

AKSA Süper Lig (16.00)

Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka-Mormenekşe(Turgay Misk)

Cihangir Stadı: Cihangir-Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)

M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova-Doğan T. Birliği (Mustafa Öztugay)

Sedarlı 14 Ağustos Stadı: Mağusa T. Gücü-C. B. Gençlik Gücü (Tufan Çerçioğlu)

Atatürk Stadı: Çetinkaya-Yenicami (Osman Özpaşa)

Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı-Dumlupınar (Ali Özer)

Gönyeli Stadı: Gönyeli-Lefke (Burak Mandıralı)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi-Mesarya (Şakir Azizoğlu)