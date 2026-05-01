Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanarak gündemindeki sevk dosyalarını görüşmüştür. Toplantıda alınan kararlar şöyle;

1) 25.04.2026 tarihinde AKSA Süper Lig’de 24760 maç numarası ile Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK – Cihangir GSK karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle Mormenekşe GSBK KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Kurulumuz olaya dair gözlemci ve hakem raporunu incelemiş olup konuya dair Mormenekşe GBSK Başkanı Metin Menekşeli kurulumuz huzurunda şahsen bulunarak olaya dair izahatlar da bulunarak bu sezon ilk kez saha olayları ile ilgili Disiplin Kuruluna sevk edildiklerine ve konuya dair pişman olduklarını bildirmiştir. Kurulumuz tüm hususları değerlendirmesi neticesinde Mormenekşe GSBK takımımın KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi (1) b fıkrasını ihlal ettiğinden dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi (10) fıkrası gereğince 10,000.-TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.

2) 25.04.2026 tarihinde AKSA Süper Lig’de 24760 maç numarası ile Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK – Cihangir GSK karşılaşması sonrasında sosyal medyada basına yaptığı açıklamalar sebebiyle 108325 lisans numaralı Mustafa Menekşeli KTFF Disiplin Talimatı’nın 37. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Kurulumuz 108325 lisans numaralı Mustafa Menekşeli’nin basın açıklamasını incelemiş olup konuya dair kurulumuz önünde şahsen hazır bulunan Mustafa Menekşeli açıklamaya dair izahatlarda bulunmuştur. Yapılan incelemede; basın açıklamasında küfürlü bir ifade kullanılmadığı tespit edilmiş olup yine Mustafa Menekşeli’nin yayının kaldırılması için çaba gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan tüm değerlendirme neticesinde 108325 lisans numaralı Mustafa Menekşeli KTFF Disiplin Talimatı’nın 37. Maddesi’nin (1) fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yapar, Mustafa Menekşeli’nin kurulumuz huzurunda olaya dair özür dilemesini ve yapılan açıklamayı sportmenliğe aykırı olmayacağı niyet ve düşüncesiyle maçın hemen ardından yaptığını ve pişmanlığını dikkate alarak ilk ve son kez 108325 lisans numaralı Mustafa Menekşeli’ye ihtar cezası vermeyi oy birliği ile karar veririz.