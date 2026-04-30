Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un cezası açıklandı.

Tecrübeli kaleciye 3 maç men cezası, 80 Bin TL ve 400 Bin TL para cezası verildi.

Ederson 3 maçlık cezayla birlikte sezonu kapattı.

PFDK'nın açıklaması şöyle:

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,