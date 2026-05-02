Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de 2025-2026 Futbol Sezonu grupları ve sezon planlaması ile ilgili yeniden düzenlemeye gidildi. Buna göre daha önce 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde başlayacağı duyurulan lig 23-24 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. 1. Grup’ta Zümrütköy’ün ve 4. Grup’ta Akdeniz Spor Birliği’nin lige katılmayacağını bildirmesi sonrasında 1. Grup, 2. Grup ve 4. Grup’ta değişiklikler oldu.
Ligde transfer ve tescil dönemi 18 Mayıs 2026 tarihine kadar uzatılırken, ara transfer dönemi 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında olacak. 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde başlayacak olan ligde 3. hafta ve 8. hafta karşılaşmaları hafta arası oynanırken, grup maçları 11-12 Temmuz 2026’da tamamlanacak. 2. Tur ve Final müsabakaları ise 18-19 Temmuz ve 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.
Ligde 40 takım 7 farklı grupta mücadele ederken gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlarla tüm grupların en iyi 2 grup üçüncüsü adını 2. Tur’a yazdıracak. 2. Tur’da seri başı takımların ev sahipliğinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanırken, kazanan ekipler adını finale yazdıracak. Final müsabakalarını kazanan 4 takım adını BTM 1.Lig’e yazdıracak. 2. Tur’da seri başları 7 grup lideri ve tüm grupların en iyi grup ikincisi olacak.
SEZON PLANLAMASI
1.HAFTA: 23-24 MAYIS 2026
2.HAFTA: 30-31 MAYIS 2026
3.HAFTA: 2-3-4 HAZİRAN 2026 (HAFTA ARASI)
4.HAFTA: 6-7 HAZİRAN 2026
5.HAFTA: 13-14 HAZİRAN 2026
6.HAFTA: 20-21 HAZİRAN 2026
7.HAFTA: 27-28 HAZİRAN 2026
8.HAFTA: 30 HAZİRAN-1-2 TEMMUZ 2026 (HAFTA ARASI)
9.HAFTA: 4-5 TEMMUZ 2026
10.HAFTA: 11-12 TEMMUZ 2026
2.TUR: 18-19 TEMMUZ 2026
FİNAL: 25-26 TEMMUZ 2026
1.GRUP
- AKÇAY SK
- BOSTANCI BAĞCIL SK
- DOĞANCI SK
- GAYRETKÖY GSK
- SERHATKÖY SK
- YEDİDALGA SK
2.GRUP
- ALAYKÖY GENÇLİK SK
- DEMİRHAN SK
- DİKA SK
- GAZİKÖY SK
- LEFKOŞA SKD
3.GRUP
- AKDENİZ KSD
- ÇAMLIBEL SK
- GÖKSU SD
- KAYALAR SK
- SAKA SK
- YEŞİLTEPE ILGAZ SD
4.GRUP
- ALİ CAN GÜL AKADEMİSİ
- BAHÇELİ SK
- DAĞYOLU TSK
- TAŞKENT TSK
- TATLISU SERACILAR GSK
5.GRUP
- ÇAYÖNÜ SK
- KORKUTELİ SD
- MUTLUYAKA HSK
- PERGAMA SD
- SİNDE ASK
- YENİŞEHİR SK
6.GRUP
- 1461 İSKELE TRABZONSPOR
- AKOVA VUDA TÇB
- BOĞAZİÇİ SK
- CİVİSİL SK
- GÖNENDERE ŞSKSK
- SERDARLI GB
7.GRUP
- BAFRA SK
- BÜYÜKKONUK SD
- ERGAZİ GSK
- KUMYALI SK
- MEHMETÇİK TÇBSK
- YEDİKONUK SK