Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşılaştı.
Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadelenin 8. dakikasında Tiago Djalo'nun golüyle siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçti.
22. dakikada Beşiktaş, Kristjan Asllani'nin penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.
İlk yarı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda başka gol olmayınca Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.
Bu galibiyetle Sergen Yalçın'ın öğrencileri puanını 59'a yükseltti. Mirel Radoi'nin öğrencileri ise 37 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Göztepe'ye konuk olacak.
Siyah-beyazlılar, 5 Mayıs Salı günü 20.30'da Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile karşılaşacak.
Rashica maç öncesinde sakatlandı
Beşiktaş'ta ısınma sırasında sakatlanan Milot Rashica, ilk 11'den çıkarıldı.
Siyah-beyazlılarda Kosovalı oyuncunun yerine, ilk 11’e Junior Olaitan dahil edildi.
Rashica’nın son durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Djalo beyin sarsıntısı geçirdi
Beşiktaş'ta beyin sarsıntısı geçiren Tiago Djalo, 80. dakikada yerini Emmanuel Agbadou'ya bıraktı.
Gaziantep deplasmanında ilk galibiyet
Siyah-beyazlılar, ligde Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 6 maçta da galip gelememişti.
Beşiktaş, Gaziantep'te çıktığı 6 maçın 3'ünde sahadan mağlup ayrılmış, 3 karşılaşmada da rakibiyle eşitliği bozamamıştı.
Bu galibiyetle birlikte siyah-beyazlılar, Gaziantep deplasmanında ilk galibiyetini aldı