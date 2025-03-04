Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve 21-22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Karakuşak Dan İmtihan sonuçları açıklandıktan sonra Diplomalarını 2 Mart 2025 Pazar günü Kaşgar Court Hotelde Yapılan törende Cumhurbaşkanından aldılar.

Törene Ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak  törenine Lefkoşa, Gazimağusa, ve Girne Bölgelerinden Taekwondo sporcuları katıldı.

Törende bir Konuşma yapan Federasyon Başkanı senior Grand master Eyüp Zafer Gökbilen..

“Kara kuşak olmak bir onurdur yorucudur, sabır ister,  emek ister,  ustalık ister  beraberinde iyi  niyet,hoş görü ve sevgi   ister  bunların hepsi   bir araya geldiğinde, sporcu gerçekten kara kuşak olmak ister  üçünçü dan seviyesi  onu usta çalıştırıcılığa taşır”  dedi

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ise ; konuşmasında Sporun kardeşlik, disiplin, ekip anlayışı olduğunu vurgulayarak tüm bu çalışma ve fedakarlıkları bir kez daha gönülden kutladığını ifade ederek, tüm sporculara başarılar diledi.

 KKTC’nin, dünyanın farklı ülkelerinden bir çok sporcuya ev sahipliği yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada vatan sevgisiyle birlikte milletler dayanışması olduğunu vurguladı. Dünyada sıkıntılar yaşandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven içerisinde yaşanıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sporcuların başarılarının önemine değindi ve Güney Afrika’da elde edilen şampiyonluğun KKTC’nin imajını ve adını duyurma yönünde önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, uygulanan tüm ambargo ve izolasyona rağmen KKTC’nin gururlu bir şekilde temsil edildiğinin altını çizdi.

Yapılan çalışmalarla yerli ve uluslararası sporcuların bir araya geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklarını spora teşvik eden aileleri, müsabakalarda emeği geçenleri ve müsabakalarda yer alan gençleri tebrik etti ve başarılar diledi.

Karakuşak Diploması alanlar

Açelya Ergin                             770              siyah kuşak 4. Dan

Şakir Yağızsoy                         476              siyah kuşak 3. Dan

Şakir Atınç Yağızsoy                731              siyah kuşak 2. Dan

Rojbin Özer                              720              siyah kuşak 2. Dan

Rabia Tarım                              685              siyah kuşak 2. Dan

Mustafa Kemel Çağlar              708              siyah kuşak 1. Dan

İnci Demir                                697              siyah kuşak 1. Dan

Doğuhan Selmanoğulları           687              siyah kuşak 1. Dan

Boran Niyazi Dinçkuyucu        672              siyah kuşak 1. Dan

Karakuşak sonuçları açıklandı Karakuşak sonuçları açıklandı

Arda Yavuzeş                           644              siyah kuşak 1. Dan

Utku Kavin Yeleğen                 636              siyah kuşak 1. Dan

Melissa Türkmen                      632              siyah kuşak 1. Dan

Emir Talha Keklik                    611              siyah kuşak 1. Dan

Ali Kencebay                            604              siyah kuşak 1. Dan

Melis Mina Mızıltaş                  600              siyah kuşak 1. Dan

Bensu Özyıldız                         592              siyah kuşak 1. Dan

Aroşha Anari                            587              siyah kuşak 1. Dan

Tuvana Yeleğen                        572              siyah kuşak 1. Dan

Duru Cemre Kılıvan                  554              siyah kuşak 1. Dan

Kerem Kencebay                      520              siyah kuşak 1. Dan

Azra Güler Karataş                   500              siyah kuşak 1. Dan

Hira Rahme Çetinkaya              500              siyah kuşak 1. Dan