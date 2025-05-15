Kazada yaralanan öğrencilere, sürücüye ve ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Topaloğlu, yaşanan olayın uzun süredir uyarısını yaptıkları taşımalı öğrenci sistemi ve genel taşımacılık altyapısındaki eksikliklerin ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

- “Bu bir ticari faaliyet değil, toplumsal sorumluluktur”

İnsan taşımacılığının bir kamu hizmeti olduğunu hatırlatan Topaloğlu, “Bu sektörün ana omurgası insan taşımacılığıdır; çocuklarımızı, işçilerimizi, vatandaşlarımızı her gün güvenle taşıyan bir kamu hizmetidir. Bu nedenle sorumluluğumuz yalnızca firmalarımıza değil, doğrudan topluma karşıdır.” dedi.

Topaloğlu, bu bilinçle hareket ettiklerini ve sorumluluklarını hiçbir zaman reddetmediklerini; aksine, artan yük ve zorlaşan koşullara rağmen görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çaba gösterdiklerini söyledi.

- “Bütüncül bir hükümet politikası şart”

Topaloğlu, güvenli taşımacılığın yalnızca firmaların bireysel çabalarıyla sağlanamayacağını ve bütüncül bir hükümet politikasının şart olduğunu belirterek, “Araç denetimleri, sürücü yeterlilikleri, güzergâh planlaması, yol altyapısı ve finansal sürdürülebilirlik gibi unsurlar bir bütün olarak ele alınmalıdır.” dedi.

Geçmişte araç filosunun yenilenmesi için sağlanan düşük faizli kredi desteklerinin artık verilmediğini dile getiren Topaloğlu, öğrenci taşıyan firmaların maliyetin çok altında çalışmak zorunda kaldığını, ödemelerin zamanında yapılmadığını ve firmaların öz kaynaklarıyla ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Bu sorunların doğrudan taşıma kalitesini etkilediğini belirten Topaloğlu, “Tüm yük, taşımacının omzuna bir kambur olarak binmektedir.” ifadelerini kullandı.

- “Kazadaki araç mevzuata uygundu, sorun sadece evrakta değil”

Topaloğlu, kazaya karışan aracın tüm belgelerinin eksiksiz olduğunu ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, “Güvenlik denetimleri yalnızca evrakla sınırlı kalmamalı; daha geniş kapsamlı ve sahaya dayalı bir anlayışla yürütülmelidir.” dedi.

Topaloğlu, sürücülerin psikolojik ve fiziksel yeterliliklerinin de sürekli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kar-İş’in yalnızca sorunları dile getiren değil, aynı zamanda çözüm önerileri sunan bir paydaş olduğunu belirten Topaloğlu, sektörün taleplerini halkın güvenliğini önceleyen bir anlayışla dile getirdiklerini söyledi.

- “Geç kalmış değiliz”

Topaloğlu, dünya genelinde başarıyla uygulanan denetim ve güvenlik modellerinin mevcut olduğunu belirterek, “Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Etkili sistemler ortada, yeter ki bu konuda kararlı bir irade ortaya konulsun.” dedi.

Yaşanan kazanın önemli bir uyarı niteliği taşıdığını vurgulayan Topaloğlu, henüz geç kalınmadığını ve bu sistemlerin ülkeye uygun şekilde uyarlanarak uygulanmasının mümkün olduğunu ifade etti.

- “Kar-İş, sorunların çözümüne aktif katkı sunmaya hazır”

Açıklamasının sonunda hükümete çağrıda bulunan Topaloğlu, Kar-İş olarak taşımacılık sektörünün sorunlarının çözümüne aktif katkı sunmaya hazır olduklarını vurgulayarak, “Can taşımanın sorumluluğunu bugüne kadar nasıl üstlendiysek, bundan sonra da aynı bilinç ve ciddiyetle üstlenmeye devam edeceğiz.” dedi.