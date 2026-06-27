Azerbaycan’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Milli Meclisi milletvekilleriyle bir araya geldi.

Öztürkler, görüşmede yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin büyük anlam taşıdığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının halen haksız izolasyonlarla karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Öztürkler, özellikle gençlerin, sanatçıların ve sporcuların uluslararası alanda çeşitli engellerle karşılaştığını kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği toplantısında da izolasyonların kaldırılması yönündeki çağrılarını yinelediklerini belirten Öztürkler, seslerini hem İslam dünyasına hem de uluslararası kamuoyuna duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan’ın KKTC’ye verdiği desteğin önemine işaret eden Öztürkler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova’ya, Dostluk Grubu üyelerine ve milletvekillerine teşekkür etti.

Öztürkler, KKTC-Türkiye ve KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının iki ülke meclislerinde yasal zeminde çalışmalarını sürdürdüğünü de hatırlattı.

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük de son bir yılda Azerbaycan, Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini belirtti. Küçük,

siyasi iş birliğinin sosyal ve kültürel alanlarda da güçlendiğini ifade ederek çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik ortak projelerin artırılması gerektiğini belirtti.

CTP Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin özellikle kültür ve sanat alanlarında daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ortak konserler, şair ve ressam buluşmaları ile kültürel etkinliklerin iki halk arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendireceğini ifade eden Çolakoğlu, Azerbaycan halkının işgale karşı verdiği mücadele ile Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi arasında önemli benzerlikler bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Dostluk Grubu Başkanı Cevanşir Feyziyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlendirilmesinin bütün Türk dünyasının ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, karşılıklı ziyaretlerin bu sürece önemli katkı sağladığını ifade etti.

Feyziyev, Azerbaycan olarak KKTC’nin güçlenmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Jale Aliyeva da, Kıbrıs’ın Azerbaycan için geçmiş te olduğu gibi bugün ve gelecekte de büyük önem taşıdığını belirtti.

Yıllardır kurulan ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Aliyeva, Kıbrıs Türk heyetini kendi vatanlarında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve Azerbaycan’ın kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.