Lefke Turizm Derneği Asbaşkanı ve profesyonel turist rehberi Hasan Karlıtaş, Kıbrıs’ın endüstriyel tarihinin en önemli simgelerinden biri olan TID-154 römorkunun bakımsızlık nedeniyle çürümeye terk edilmesine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yetkililere ve kamuoyuna seslenen Karlıtaş, "Bir tarih yok oluyor" diyerek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

DÜNYADA NADİR, ÜLKEMİZDE TEK!

Hasan Karlıtaş, söz konusu römorkun sıradan bir araç olmadığını, Kıbrıs’ın ve dünyanın sanayi geçmişinde çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Karlıtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Durumu her geçen gün vahim bir hal alıyor. Çürüyor. CMC (Cyprus Mines Corporation) Maden İskelesi açıklarında bekleyen yük gemilerine maden taşıyan bu römork, dünyada çok az sayıda bulunan, ülkemizde ise tek kalan kıymetli bir model. Keşke, vizyoner bir projeyle hayata kazandırılsa."

CMC DÖNEMİNİN CANLI ŞAHİDİ

Kıbrıs Maden Şirketi (CMC), Lefke ve çevre bölgesinin hem ekonomik yapısını hem de sosyal dokusunu on yıllar boyunca şekillendiren en büyük unsurlardan biriydi. TID-154 römorku da bu dönemin lojistik gücünü ve işçi emeğini temsil eden en önemli taşınabilir kültür varlıkları arasında yer alıyor.

Uzmanlar ve bölge halkı, bu tür endüstriyel miras ögelerinin kaderine terk edilmesinin, Lefke'nin tarihi kimliğine büyük bir darbe vurduğunu belirtiyor.

"VİZYONER BİR PROJE ŞART"

Lefke'nin turizm potansiyelini artırmak ve kültürel mirasa sahip çıkmak adına bu tür değerlerin korunması gerektiğinin altını çizen Karlıtaş, tarihi römorkun bir açık hava müzesi parçası veya kültür mirası anıtı olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Gerekli restorasyon çalışmalarının yapılmaması halinde, bölge tarihinin bu son somut şahitlerinden birinin daha tamamen yok olacağı uyarısı yapılıyor.