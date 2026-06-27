Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) efsanevi Genel Sekreteri Naci Talat, ölümünün 35’inci yıl dönümünde dün Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı.

Ölümünün 35’inci yılında kabri başında anılan Naci Talat’ın ailesi ve sevenleri, konuşmaların ardından anıt mezara çiçekler bıraktı. Anma töreninde, CTP Genel Başkanı ve aynı zamanda Naci Talat’ın kızı Sıla Usar İncirli ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabri başında konuşma yaptı.

CTP Genel Başkanı ve Naci Talat’ın kızı Sıla Usar İncirli anma töreninde yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin efsanevi genel sekreteri, sevgili babam Naci Talat’ı aramızdan ayrılışının 35. yılında, ailesi, dostları, mücadele arkadaşları, ona yürekleriyle, düşünceleriyle bağlanan ve aslında ondan hiç ayrılmamış gibi hisseden bizler yine bir Haziran sabahında bir aradayız.” diye konuştu. İncirli, Naci Talat’ı unutulmaz kılan esas noktanın düşüncelerinin hala yol gösteriyor olması, kararlı mücadelesi ve ilham vermesi olduğunu belirterek “Yaşamı boyunca bizleri birbirimize bağladı, Kıbrıs Türk halkını da birlikte tutacak ve geleceğine yön verecek siyasi hareketin liderliğini yaptı, düşünsel omurgasını kuranların başında yer aldı.” diye konuştu. “Karşısındaki kişiyi değil, karşısındaki haksızlığı ve yanlışlığı hedef aldı. Hapis gördü, yol arkadaşlarının sürgünlerini yaşadı, siyasi sahtekarlıkların en ağırlarına maruz kaldı. Ama sesi hep gür çıktı, enerjisi kitleleri harekete geçirdi, çelikten bir iradeyle ayağa kalkıp mücadele etmeyi öğretti.” ifadeleriyle konuşmasına devam eden İncirli, barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, sosyal adalet ve çözüm yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini vurguladı. Konuşmasının devamında Kıbrıs Türk halkının varlığına dayalı bir barış ve çözüm stratejisinin gittikçe daha önemli bir hale geldiğini vurgulayan İncirli, içinden geçtiğimiz kötü döneme de değindi.

“Değişimin yolu kararlı mücadelemiz ve kardeşlik cephemizden geçecek”

İncirli, kötü yönetim, yolsuzluk ve adaletsizliklere karşı toplumun değişim iradesini büyütmeye devam edeceklerini belirterek “Halkımızın arzu ettiği değişimin yolu kararlı mücadelemizden ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kardeşlik cephemizden geçecektir. Naci Talat’ın mirası akılla, örgütle ve kesintisiz mücadeleyle ilerleyecek” dedi. Konuşmasının sonunda babasının ‘’Bizler ülkemizin etrafında biriken sisli havayı dağıtarak tertemiz, dupduru bir havayı soluyacağız’’ sözlerini hatırlatan Sıla Usar İncirli, sözlerini “Naci Talat’ı mücadelesi, direnişi, ilkeleri, siyasi hedefleri ve gülümseyen gözlerle, meydanlardaki gür sesiyle, koskoca bir ülkeyi kucaklayan sevgi dolu yüreğiyle, sonsuz özlemle anıyoruz” şeklinde tamamladı.