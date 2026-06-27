Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmede, KKTC Havalimanı'ndaki eksikliklerin giderilmesi, T.C. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün gözetim ve denetiminde Türkiye iç hat statüsüne kavuşturulması ve uluslararası uçuşlara tam anlamıyla hazır hâle getirilmesi konuşuldu.

Toplantıda, KKTC limanlarının rehabilitasyonu, uçak bilet fiyatlarının daha ulaşılabilir seviyelere çekilmesi ve Yeni Ercan–İskele Çevre Yolu Projesi'nin 2027 yatırım programına alınması, ulaştırma ve altyapı alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi de değerlendirildi.