Politis gazetesi “Çok Sayıdaki Kıbrıs Türk Malı Konusunda Devlet Memurunu 2014 Yılından Beri Biliyorlardı” başlıklı haberinde Sayıştaylık tarafından hazırlanan raporda, bahse konu memurun meselesinin 2014 yılından beri bilindiğinin, yapılan tek şeyin ise memurun elindeki tarım arazisinin azaltılması olduğuna dikkati çekti.

Gazete memurun elinde bulundurduğu 1 milyon 825 bin 447 metrekarelik tarım arazisinin, 2015 yılında yıllık 40 euro olan kira bedeliyle, 884 bin 622 metrekareye düşürüldüğünü yazdı.

Habere göre bahse konu memur ayrıca 2020 yılında, toplam 861 bin 485 metrekarelik alan için yıllık 484 euro kirayla, yeni bir kira sözleşmesi imzaladı.

Memur hakkında o dönemin İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in de şikayetleri üzerine cezai kovuşturma başlatıldığını anımsatan gazete 2024 yılının Ekim ayında ise Hukuk Dairesi’nin söz konusu memura, yakın akrabalarına Kıbrıs Türk malı tahsis edilmesi yöntemleriyle ilgili talimatlara bağlı olarak İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, bahse konu memurun 1985 yılından beri oturduğu Kıbrıs Türk evi de dahil olmak üzere yaptığı bütün kira sözleşmelerini iptal ettiğini yazdı.