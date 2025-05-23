Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar, Güney Kıbrıs’ta art arda gelen mülkiyet kaynaklı uluslararası tutuklama kararlarına sert tepki gösterdi. BRT’ye konuşan Akpınar, yaşanan süreci “tehlikeli” olarak nitelendirirken, “Kapılar kapatılmalı, Güney Kıbrıs’la tüm müzakereler derhal sonlandırılmalı” çağrısında bulundu.

“Tanımadığımız bir yabancı değil, kendi içimizden birinin tutuklanması tabloyu tamamen değiştirir,” diyen Akpınar, muhalefeti ve tüm siyasi çevreleri sorumluluk almaya çağırdı.

“Dışişleri Bakanlığı çaba gösteriyor, biliyoruz,” diyen Akpınar, bunun yeterli olmadığını vurguladı. Konunun BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisine taşınması gerektiğini belirten Akpınar, Avrupa Birliği’nin de Güney Kıbrıs’ın attığı “yasal olmayan adımlar” karşısında sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Sadece diplomatik değil, kararlı adımların da atılması gerektiğini belirten Akpınar, ulusal konsey kurulması önerisinde bulundu.