Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), yarın kanser farkındalığının sembolü olan “rozet ve pembe kurdele takma" etkinliği gerçekleştirecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada yazılı açıklamasında, etkinliğin kanser hastalığına karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenleneceğini belirtti.

KKTC genelindeki tüm bölgelerde ve belirlenen güzergahlarda gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, trafik akışının görevli polis ekipleri tarafından kısa süreliğine durdurulacağını, araç sürücülerine ve yolcularına, kanser farkındalığının sembolü olan rozet ve pembe kurdele takılacağını belirten Kanlıada, kanserle mücadelede en önemli adımın farkındalık olduğunu vurguladı.