Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) iş birliğinde, ARKHE organizasyonuyla düzenlenen 3’üncü Lefkoşa Kültür, Tarih Bellek Günleri, 2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, kültürel miras, arşiv, gündelik hayat, sözlü tarih ve toplumsal bellek konularının ele alınacağı etkinliğin ilk günü, cuma saat 09.30’da UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda başlayacak.

Saat 10.00’daki açılışta ARKHE Direktörü Halil Duranay, UKÜ Rektörü Erbuğ Çelebi ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yapacak.

Sunumlar saat 11.00’de başlayacak. Sabancı Üniversitesi’nden Selim Balcısoy, “Kültürel Miras ve Sayısal Sosyal Bilimler’den İki Örnek: Girit Vakıfları ve Osmanlı Bankası Arşivi”, küratör ve sergi tasarımcısı Sevim Sancaktar ise “Bir Arşivi Kurma Edimi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.

Saat 12.30’daki öğle arasının ardından program, saat 14.00’te UKÜ’den Dilan Çiftçi ile Yaşar Üniversitesi’nden Pelin Aytemiz Karslı’nın “Kentten Haneye, Sözden Nesneye: Gündelik Hayatta Belleğin İzleri” başlıklı sunumuyla devam edecek.

Saat 15.30’da başlayacak oturumda Kıbrıs Müzik Arşivi Direktörü Nicoletta Demetriou, “Cypriot Fiddler: The Oral History of a Professional Class in the Twentieth Century”, Kıbrıs Enstitüsü’nden Mehmet Can Soyluoğlu ise “A Monastery Hidden in the Archives: Sourp Magar Monastery and Its Presence from Medieval Archives Towards Modern Archives” başlıklı sunumlarını yapacak.

Etkinliğin ikinci günü olan cumartesi ise ARKHE Lefkoşa’da (Arabahmet Kültür Evi) saat 10.30’da İlkyaz Portakalcıoğlu tarafından “Hatırladığın Gibi Değil: Fotoğraf ve Hafıza Üzerine Bir Oyun Atölyesi” düzenlenecek.

Atölyeye katılmak isteyenlerin, perşembe günü mesai bitimine kadar 0533 884 3037 numaralı telefondan kayıt yaptırması gerektiği belirtildi.



