Gazimağusa Belediyesi, Dünya Turizm Günü kapsamında Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde “Gece Yürüyüş Turu – Deneyimsel Yolculuk” etkinliği düzenliyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Surlariçi’nin tarihi dokusunu yalnızca gezerek değil, anlatı, performans, sergi ve farklı deneyimlerle keşfetmeye olanak sağlayacak programın pilot uygulamaları 27 Eylül Pazar ve 3 Ekim Cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

Pilot uygulamalar sonunda alınacak geri bildirimlerle programın geliştirilerek gelecek turizm sezonunda kalıcı bir deneyim rotası olarak turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Gece yürüyüşü turu, 11 istasyondan oluşan tek bir hikâye etrafında kurgulanıyor.

Etkinlik kapsamında Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde Devlet Fotoğraf Yarışması Karma Sergisi, Venedik Sarayı ve Deniz Kapısı’nda sanatseverlerle buluşacak. Böylece, Suriçi’nin farklı tarihi mekânları aynı program içinde fotoğraf sanatı, anlatı ve performansla buluşturulacak.

Etkinlik için kayıtların tamamlandığı belirtilen açıklamada, katılımcıların saat 17.00’da Akkule’de karşılanacakları ve 17.30–20.00 saatleri arasında yürüyüş, anlatım ve deneyimlerden oluşan bölümü gerçekleştirilecek.

Program, verilecek aranın ardından 21.00–22.00 saatleri arasındaki Othello performansı ile tamamlanacak.

Dünya Turizm Günü’nde gerçekleştirilecek pilot uygulamayla, ziyaretçilerin kültürel mirasla daha güçlü bağ kurması, Suriçi’nin gece turizmi açısından potansiyelinin geliştirilmesi ve kentin turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.



