İskele Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen İskele Yarı Maratonu, dün sabah büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

4 farklı kategoride düzenlenen organizasyon, sabahın erken saatlerinden itibaren sporcuları ve vatandaşları bir araya getirirken, İskele’yi sporun, dayanışmanın ve sosyal sorumluluğun merkezine taşıdı.

Çok sayıda kişinin katıldığı İskele Yarı Maratonu 4 kategoride; saat 07.00’de 21K Yarı Maraton, 07.15’te 10K, 10.00’da 3K Halk Koşusu ve 10.45’te 500 metre Çocuk Koşusu gerçekleştirildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ‘her adım bir gelecek’ sloganıyla düzenlenen İskele Yarı Maratonu’nun kent için özel bir anlam taşıdığını belirterek, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını vurguladı. Sadıkoğlu, maratondan elde edilecek kayıt gelirlerinin, Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu için hayata geçirilecek önemli projelere katkı sağlayacağını belirtti.

Sadıkoğlu, ilk kez düzenlenen maratonla birlikte İskele’yi spor, dayanışma ve sosyal sorumluluk ekseninde buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Burada sadece bir yarış başlatmıyoruz. Birlikte bir gelecek için adım atıyoruz.” dedi.

Maratondan elde edilecek kayıt gelirlerinin, Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu için hayata geçirilecek önemli projelere katkı sağlayacağını belirten Sadıkoğlu, okulun yapımını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildiğini, ancak desteğin devam ettiğini söyledi.

ÖTÜKEN’E ENGELSİZ YAŞAM ALANI KAZANDIRILACAK

Yaklaşık 1.200 metrekarelik alanda hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında; engelsiz kapalı yüzme havuzu, iki eğitim sınıfı ve Engelsiz Yaşam ve Beceri Evi oluşturulacak.

Proje ile özel eğitim öğrencilerinin fiziksel gelişimlerine destek olunmasının yanı sıra, günlük yaşam becerilerini geliştirebilecekleri ve daha bağımsız bir geleceğe hazırlanabilecekleri alanlar oluşturulacak.

Maratonun sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri; İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Meclis üyeleri tarafından takdim edildi.