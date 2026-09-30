Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini belirtti.

TDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Çeler, Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu “Güne Dair” programında gündemi değerlendirdi.

Çeler, siyasetin ayrıcalık sunmaması, milletvekillerinin tüm dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini söyledi.



Zeki Çeler, kullandığı dile, açıklamalarına dikkat ederse siyasetçinin hukuki süreçlerden kaçınmak için dokunulmazlığın arkasına sığınmasına da gerek kalmayacağını ifade etti.

Sosyal sigorta emeklilerine ödeneceği açıklanan 40 bin TL’lik ikramiyeye de değinen Çeler, emeklilerin ekonomik sıkıntılarının yıllardır devam ettiğini savunarak, bunun seçim döneminde hatırlanmasını eleştirdi.

Vatandaşın iş çözebilmek için siyasetçiye, tanıdığa veya torpile ihtiyaç duymaması gerektiğini kaydeden Çeler, siyasetin vatandaşın karşısında bir “torpil kapısı” değil, çalışan kamu sisteminin kurucusu olması gerektiğini vurguladı.

Genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesini savunduklarını, bunun TDP'nin öncelikleri arasında olduğunu anımsatan Çeler, herkesin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine eşit ve nitelikli biçimde ulaşabileceği bir sistem kurulmasının önemine işaret etti.