Gençlik Dairesi, Karpaz bölgesinde “çevre temizliği ve akıllı çöp kutusu” etkinliği düzenledi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Bozdağ, Erenköy, Mansura, Selçuklu, Alevkayası Kültür Sanat ve Spor Derneği (BEMSA) ile Karpaz Dostları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik Dairesi Müdürü Pınar Bıçaklı da katıldı.

Gruplar halinde yürütülen etkinlikte, Ronnas sahilinde çevre temizliği yapan gençler, topladıkları atıklardan elde edilen parçaları bir araya getirerek akıllı çöp kutusu hazırladı.

Candela Robotik Direktörü Mustafa Kemal Ambar’ın katkısıyla kodlama ve elektronik montaj çalışmalarının da yapıldığı etkinlikte, hazırlanan çöp kutusuna otomatik açılıp kapanan kapak sistemi eklendi.

- Bıçaklı

Gençlik Dairesi Müdürü Pınar Bıçaklı, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin aynı çalışma kapsamında çevre temizliği, geri dönüşüm, tasarım ve kodlama faaliyetlerine katıldığını belirtti.

Toplanan atıklardan çöp kutusu yapılmasının çevrenin korunmasına ilişkin önemli bir mesaj verdiğini ifade eden Bıçaklı, “Adamızın her köşesi cennetten bir parçadır. Çevremizi korumak ve temiz tutmak insanlık adına büyük önem taşıyor.” dedi.

Bıçaklı, etkinliğe katkı koyan BEMSA Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Karpaz Dostları Derneği’ne, gençlere tasarım ve elektronik kodlama eğitimi veren Mustafa Kemal Ambar’a, Gençlik Dairesi personeline ve katılımcı gençlere teşekkür etti.