Yasadışı bağımlılık yapan maddeler ve alkollü araç kullanımı ile mücadele kapsamında Kaner Şirketler Grubu Direktörü ve Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) Yönetim Kurulu Üyesi Güliz Kaner tarafından satın alınan cihaz ve kitler Polis Genel Müdürlüğü’ne bağışlandı.

60 alkolmetre test cihazı, 60 alkolmetre bluetooth yazıcısı,15 bin alkolmetre test çubuğu, 3 uyuşturucu test cihazı, 3 uyuşturucu test cihazı yazıcısı ve uyuşturucu test kitlerinin bağışı dün yapıldı.

Kaner Şirketler Grubu Direktörü Güliz Kaner konuşmasında, polis teşkilatının, suçla mücadelede fedakârca ülke güvenliği için çalıştığını kaydetti.

Kaner, polis teşkilatının suçla mücadelede elini güçlendirmek için uzun süredir hayalini kurduğu ekipmanları Kaner ailesi olarak polis teşkilatına bağışlamaktan gurur duyduğunu belirtti.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer de, Polis Genel Müdürlüğü’nün tüm unsurları ile fedakarca çalışıp, halkına hizmet verdiğini söyleyerek, halkın da polise güveninin tam olduğunu kaydetti. Adalıer, Güliz Kaner tarafından yapılan bağışın bunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Adalıer, yaptığı anlamlı katkıdan dolayı Kaner Şirketler Grubu Direktörü Güliz Kaner’e teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

Öte yandan yeni alkolmetre ve uyuşturucu test cihazlarının kullanımı hakkında Polis Okulu Müdürlüğü’nde bugün “Psikoaktif Madde Test Cihazı ve Alkolmete Test Cihazı Kullanımı Eğitimi” düzenlenerek, trafik ve narkotik görevlerini yürüten polis mensuplarına yeni cihazlar hakkında bilgi verildi.