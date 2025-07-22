Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Sevgi Evi’nde yarın 09.00-11.30 arasında uyarı grevi yapacaklarını duyurdu.

Kurumda yaşananlarla ilgili saat 11.00’de Sevgi Evi önünde basın açıklaması yapacaklarını duyuran Serdaroğlu, Sevgi Evleri’nde çalışanların ağır çalışma koşulları altında ezildiğini belirtti. Serdaroğlu, daha önce yaptıkları tüm uyarılara rağmen hükümetin bu konuda adım atmadığını söyledi. Serdaroğlu, “Bu kurumlarda çalışan Sosyal hizmet emekçisi anneler ve eğitmenlerin görevi çocukları korumak. Ancak personel eksikliği nedeniyle ağır çalışma koşulları yüzünden kendi aileleri parçalanma noktasına geldi. Sevgi evlerinde çalışma saatleri insanlıktan çıktı.” dedi.