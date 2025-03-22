KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Orçun Kamalı, yönetiminde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komite bu sabah Orçun Kamalı başkanlığında bir araya geldi ve izleyecekleri yolu konuştu. Toplantıda başkan Orçun Kamalı ve yönetim kurulu üyeleri görüşlerini belirterek yeni dönemde izleyecekleri yol haritasını belirlediler. Kamalı: "Yol haritamızı belirledik"

Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini alan Orçun Kamalı basına açıklamalarda bulundu.

Kamalı, “40 yıldır varlık gösteren komitenin kendine ait bir yerinin olmamasından yola çıkarak hedeflerinin önce kalıcı bir yere sahip olmak daha sonra da doğru adımlar atmaktır.” diyen Kamalı, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin tüm spor federasyonlarıyla yakın temasta olacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri tek tek söz alarak Milli Olimpiyat Komitesi’nin yol haritasının nasıl olması gerektiğini açıkladılar.