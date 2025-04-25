Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, Cimnastik Federasyonu’nun yeni salonlarını ziyaret etti.

Kamalı, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu’ndan tesislerle ilgili bilgi aldı.

KAMALI: “TESİSLEŞME SPORDAKİ BAŞARININ TEMELİNİ OLUŞTURUR.”

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı yaptığı açıklamada, “Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve ekibini kutlarım. Buradaki yapılan tesislere katkıda bulunanlar spor adına da teşekkür ederim. Tesisleşme spordaki başarının temelini oluşturur.” açıklamasında bulundu.