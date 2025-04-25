Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2024 yılında vefat eden Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Akkeleş anısına futsal turnuvası düzenledi. DAÜ personeline özel olarak gerçekleştirilen turnuvanın final müsabakalarında, Teknik İşler Takımı, Ulaşım Takımı, Rektörlük Takımı ve Güvenlik Takımı mücadele etti.

Üçüncülük maçında Güvenlik Takımı ile Ulaşım Takımı karşı karşıya gelirken, final karşılaşmasında Rektörlük Takımı ile Teknik İşler Takımı mücadele etti. Çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucunda Teknik İşler Takımı birinci, Rektörlük Takımı ikinci, Ulaşım Takımı üçüncü ve Güvenlik Takımı dördüncü oldu.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Beyhan Gürgöze ve DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Aydın Kayol da katılım gösterdi.