Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın federasyonlarla buluşmasından son derece mutlu olduklarını açıkladı.

Kamalı’nın yaptığı açıklama şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ile gerçekleşen buluşmada yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu görüşme, ülkemiz sporunun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Sayın Bakanımızın, spor federasyonlarımızın sorunlarını ve ihtiyaçlarını dikkatle dinlemesi, geleceğe yönelik iş birliği ve destek konusunda bizlere güç ve moral vermiştir.

Bu vesileyle, bizlere her zaman destek olan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak’a ve bu anlamlı buluşmaya öncülük eden Başbakanımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız.” açıklamasını yaptı.