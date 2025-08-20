Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde 3. Hafta, 4. Hafta ve 5. Hafta maç programı belli oldu.
Program şöyle;
LEFKE – GÜZELYURT – BOĞAZ GRUBU (PINARBAŞI STADI)
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ
Ağırdağ Boğaz TSK – Yalova SK (Saat 18.00)
Lefke TSK – Pınarbaşı ÇSK (Saat 18.00)
M. Hacıali Yılmazköy – Alayköy GSK (Saat 19.00)
Binatlı YSK – Baf Ülkü Yurdu (Saat 19.00)
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR
Alayköy GSK – Binatlı YSK (Saat 18.00)
Pınarbaşı ÇSK – M. Hacıali Yılmazköy SK (Saat 18.00)
Yalova SK – Lefke TSK (Saat 19.00)
Baf Ülkü Yurdu – Ağırdağ Boğaz TSK (Saat 19.00)
MESARYA GRUBU (AKOVA ERAY VUDALI STADI)
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ
Değirmenlik SK – Cihangir GSK (Saat 18.00)
Gaziköy SK – Akova Vuda TÇB (Saat 18.00)
Türkmenköy ASK – Akdoğan SK (Saat 19.00)
Vadili TÇBSK – Ergazi GSK (Saat 19.00)
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR
Akdoğan SK – Vadili TÇBSK (Saat 18.00)
Akova Vuda TÇB – Türkmenköy ASK (Saat 18.00)
Cihangir GSK – Gaziköy SK (Saat 19.00)
Ergazi GSK – Değirmenlik SK (Saat 19.00)
GİRNE GRUBU (GİRNE DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ TESİSLERİ)
22 AĞUSTOS 2025 CUMA
Karaoğlanoğlu SK – Perre Futbol Akademisi (Saat 19.00)
Bellapais Tatlısu HOSK – Girne Halk Evi SK (Saat 19.00)
Esentepe Alican Gül Akademisi – Alsancak Yeşilova SK (Saat 20.00)
Türk Ocağı Limasol SK – Doğan Türk Birliği (Saat 20.00)
Lapta TBSK (Bay)
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ
Girne Halk Evi SK – Lapta TBSK (Saat 18.00)
Perre Futbol Akademisi – Esentepe Alican Gül Akademisi (Saat 18.00)
Doğan Türk Birliği – Bellapais Tatlısu HOSK (Saat 19.00)
Alsancak Yeşilova SK – Türk Ocağı Limasol SK (Saat 19.00)
Karaoğlanoğlu SK (Bay)
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR
Esentepe Alican Gül Akademisi – Karaoğlanoğlu SK (Saat 18.00)
Lapta TBSK – Doğan Türk Birliği (Saat 18.00)
Türk Ocağı Limasol SK – Perre Futbol Akademisi (Saat 19.00)
Bellapais Tatlısu HOSK – Alsancak Yeşilova SK (Saat 19.00)
Girne Halk Evi SK (Bay)
LEFKOŞA GRUBU (LEFKOŞA YUSUF KAPTAN SAHASI)
22 AĞUSTOS 2025 CUMA
Küçük Kaymaklı TSK – Yenikent Perçinci SK (Saat 18.00)
Atoll Kozanköy KSK – Gönyeli SK (Saat 18.00)
Göçmenköy İYSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK (Saat 19.00)
Çetinkaya TSK – Dikmen Gücü SK (Saat 19.00)
Yenicami (Bay)
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ
Gönyeli SK – Yenicami AK (Saat 18.00)
Yenikent Perçinci SK – Göçmenköy İYSK (Saat 18.00)
Dikmen Gücü SK – Atoll Kozanköy KSK (Saat 19.00)
China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Çetinkaya TSK (Saat 19.00)
Küçük Kaymaklı TSK (Bay)
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR
Göçmenköy İYSK – Küçük Kaymaklı TSK (Saat 18.00)
Yenicami AK – Dikmen Gücü SK (Saat 18.00)
Çetinkaya TSK – Yenikent Perçinci SK (Saat 19.00)
Atoll Kozanköy KSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK (Saat 19.00)
Gönyeli SK (Bay)
İSKELE - GAZİMAĞUSA GRUBU (GAZİMAĞUSA CANBULAT STADI)
22 AĞUSTOS 2025 CUMA
Mağusa Türk Gücü – Yeniboğaziçi DSK (Saat 18.00)
Yenişehir SK – L. Gençler Birliği SK (Saat 18.00)
Kaplıca Karadeniz 61 SK – 1461 İskele Trabzonspor (Saat 19.00)
Dipkarpaz SK – Dumlupınar TSK (Saat 19.00)
Serveroğlu Geçitkale GSK (Bay)
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ
L. Gençler Birliği SK – Serveroğlu Geçitkale GSK (Saat 18.00)
Yeniboğaziçi DSK – Kaplıca Karadeniz 61 SK (Saat 18.00)
Dumlupınar TSK – Yenişehir SK (Saat 19.00)
1461 İskele Trabzonspor – Dipkarpaz SK (Saat 19.00)
Mağusa Türk Gücü (Bay)
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR
Dipkarpaz SK – Yeniboğaziçi DSK (Saat 18.00)
Serveroğlu Geçitkale GSK – Dumlupınar TSK (Saat 18.00)
Kaplıca Karadeniz 61 SK – Mağusa Türk Gücü (Saat 19.00)
Yenişehir SK – 1461 İskele Trabzonspor (Saat 19.00)
L. Gençler Birliği SK (Bay)