Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde 3. Hafta, 4. Hafta ve 5. Hafta maç programı belli oldu.

Program şöyle;

LEFKE – GÜZELYURT – BOĞAZ GRUBU (PINARBAŞI STADI)

23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Ağırdağ Boğaz TSK – Yalova SK (Saat 18.00)

Lefke TSK – Pınarbaşı ÇSK (Saat 18.00)

M. Hacıali Yılmazköy – Alayköy GSK (Saat 19.00)

Binatlı YSK – Baf Ülkü Yurdu (Saat 19.00)

24 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Alayköy GSK – Binatlı YSK (Saat 18.00)

Pınarbaşı ÇSK – M. Hacıali Yılmazköy SK (Saat 18.00)

Yalova SK – Lefke TSK (Saat 19.00)

Baf Ülkü Yurdu – Ağırdağ Boğaz TSK (Saat 19.00)

MESARYA GRUBU (AKOVA ERAY VUDALI STADI)

23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Değirmenlik SK – Cihangir GSK (Saat 18.00)

Gaziköy SK – Akova Vuda TÇB (Saat 18.00)

Türkmenköy ASK – Akdoğan SK (Saat 19.00)

Vadili TÇBSK – Ergazi GSK (Saat 19.00)

24 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Akdoğan SK – Vadili TÇBSK (Saat 18.00)

Akova Vuda TÇB – Türkmenköy ASK (Saat 18.00)

Cihangir GSK – Gaziköy SK (Saat 19.00)

Ergazi GSK – Değirmenlik SK (Saat 19.00)

GİRNE GRUBU (GİRNE DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ TESİSLERİ)

22 AĞUSTOS 2025 CUMA

Karaoğlanoğlu SK – Perre Futbol Akademisi (Saat 19.00)

Bellapais Tatlısu HOSK – Girne Halk Evi SK (Saat 19.00)

Esentepe Alican Gül Akademisi – Alsancak Yeşilova SK (Saat 20.00)

Türk Ocağı Limasol SK – Doğan Türk Birliği (Saat 20.00)

Lapta TBSK (Bay)

23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Girne Halk Evi SK – Lapta TBSK (Saat 18.00)

Perre Futbol Akademisi – Esentepe Alican Gül Akademisi (Saat 18.00)

Doğan Türk Birliği – Bellapais Tatlısu HOSK (Saat 19.00)

Alsancak Yeşilova SK – Türk Ocağı Limasol SK (Saat 19.00)

Karaoğlanoğlu SK (Bay)

24 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Esentepe Alican Gül Akademisi – Karaoğlanoğlu SK (Saat 18.00)

Lapta TBSK – Doğan Türk Birliği (Saat 18.00)

Türk Ocağı Limasol SK – Perre Futbol Akademisi (Saat 19.00)

Bellapais Tatlısu HOSK – Alsancak Yeşilova SK (Saat 19.00)

Girne Halk Evi SK (Bay)

LEFKOŞA GRUBU (LEFKOŞA YUSUF KAPTAN SAHASI)

22 AĞUSTOS 2025 CUMA

Küçük Kaymaklı TSK – Yenikent Perçinci SK (Saat 18.00)

Atoll Kozanköy KSK – Gönyeli SK (Saat 18.00)

Göçmenköy İYSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK (Saat 19.00)

Çetinkaya TSK – Dikmen Gücü SK (Saat 19.00)

Yenicami (Bay)

23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Gönyeli SK – Yenicami AK (Saat 18.00)

Yenikent Perçinci SK – Göçmenköy İYSK (Saat 18.00)

Dikmen Gücü SK – Atoll Kozanköy KSK (Saat 19.00)

China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Çetinkaya TSK (Saat 19.00)

Küçük Kaymaklı TSK (Bay)

24 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Göçmenköy İYSK – Küçük Kaymaklı TSK (Saat 18.00)

Yenicami AK – Dikmen Gücü SK (Saat 18.00)

Çetinkaya TSK – Yenikent Perçinci SK (Saat 19.00)

Atoll Kozanköy KSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK (Saat 19.00)

Gönyeli SK (Bay)

İSKELE - GAZİMAĞUSA GRUBU (GAZİMAĞUSA CANBULAT STADI)

22 AĞUSTOS 2025 CUMA

Mağusa Türk Gücü – Yeniboğaziçi DSK (Saat 18.00)

Yenişehir SK – L. Gençler Birliği SK (Saat 18.00)

Kaplıca Karadeniz 61 SK – 1461 İskele Trabzonspor (Saat 19.00)

Dipkarpaz SK – Dumlupınar TSK (Saat 19.00)

Serveroğlu Geçitkale GSK (Bay)

23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

L. Gençler Birliği SK – Serveroğlu Geçitkale GSK (Saat 18.00)

Yeniboğaziçi DSK – Kaplıca Karadeniz 61 SK (Saat 18.00)

Dumlupınar TSK – Yenişehir SK (Saat 19.00)

1461 İskele Trabzonspor – Dipkarpaz SK (Saat 19.00)

Mağusa Türk Gücü (Bay)

24 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Dipkarpaz SK – Yeniboğaziçi DSK (Saat 18.00)

Serveroğlu Geçitkale GSK – Dumlupınar TSK (Saat 18.00)

Kaplıca Karadeniz 61 SK – Mağusa Türk Gücü (Saat 19.00)

Yenişehir SK – 1461 İskele Trabzonspor (Saat 19.00)

L. Gençler Birliği SK (Bay)