12 Ekim Pazar gün koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’nda ilk 7 gün kayıtları 10.000’i geçti. Başkent Lefkoşa’nın yanı sıra ülkenin dört bir yanından yurttaşlar, en özel gençlerimize spor kompleksi kazandırmak için koşulacak maratona yoğun ilgi gösteriyor.

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar hafta içi 08.30-16.00, 11 Ekim Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında ve 12 Ekim Pazar günü de saat 09.30’a kadar LTB binası önünde yapılıyor. Ayrıca, www.lefkosamaratonu.com web sitesi ve LTB Online Mobil Uygulamasından da kayıtlar kolayca yapılabiliyor.

10 ile 21 km için son kayıt tarihi 10 Ekim Cuma saat 16:00, Çocuk Koşusu ile 4 km Halk Koşusu’na ise son kayıt tarihi 12 Ekim Pazar 09:30 olarak belirlendi.

4 kategoride koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’nda 21 km koşusu saat 07.00’de, 10 km koşusu ise saat 07.30’da başlayacak. Çocuk Koşusu saat 09.40’ta ve 4 km Halk Koşusu saat 10.30’da başlayacak.