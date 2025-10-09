Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvasında 2. Maçlar akşam oynandı.

Gençlik Gücü Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada, medya çalışanlarından oluşan dört takım mücadele ediyor. Akol Medya, Gelengül Production, Tribün Kıbrıs ve Yenidüzen takımları sahada ter döküyor.

Turnuvanın dünkü karşılaşmalarını Hasan Koçyiğit yönetti.

KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası, spor basını çalışanlarını bir araya getirerek dostluk, rekabet ve fair-play ruhunu ön plana çıkarmaya devam ediyor.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle.

Gelengül Production – Yenidüzen: 6-4

Tribün Kıbrıs – Akol Medya: 13-2