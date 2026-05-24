Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istenmesi üzerine gerginlik çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Emniyet'e, Genel Merkez'in boşaltılması için dilekçe sundu. Kılıçdaroğlu da, mahkeme kararına uyulması yönünde çağrıda bulundu. Polis ekipleri, tahliye için binaya girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor.

14:30

POLİS TAHLİYE İÇİN BİNAYA GİRDİ

Polis ve icra memurları, tebligat için CHP Genel Merkezi'ne girdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de Genel Merkez'e geldiği ifade edilirken binanın içerisinde arbede sürüyor.

NTV

14:22

CHP GENEL MERKEZİ'NDE POLİS MÜDAHALESİ

Emniyet güçleri; CHP Genel Merkezi'nin bahçesine girdi, kapıya doğru ilerliyor. Polis ekiplerinin biber gazı ve plastik mermilerle müdahale ettiği belirtiliyor. Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü.

NTV

14:10

İÇİŞLERİ BAKANI VE CHP HEYETİ GÖRÜŞTÜ

CHP'li Murat Emir ve Suat Özçağdaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim açımızdan son derece yararlı bir görüşme oldu. İcra talebinin usule aykırı olarak Genel Merkezimize yapılmış olmasına itiraz ettik. İcra memurları ısrarla Genel Merkezimizden içeri girmek istemişlerdir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurumuz olduğunu ifade ettik." dedi. "Ateşle oynanmaktadır." diyen Emir şöyle devam etti: "Kesinleşmemiş butlan kararını uygulamaya kalktılar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hukuki saçmalığa el koyana kadar Sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettik. Kurultay tarihini konuşmak üzere telefonlarımız açıktır, diledikleri yerde, saatte görüşürüz."

13:17

"KEMAL BEY GERGİNLİK GÖRÜNTÜLERİNDEN RAHATSIZ"

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginlik nedeniyle çok üzüldüğünü ve bu süreçten en çok rahatsızlık duyan kişi olduğunu söyledi. Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sürecin olması gerektiği gibi işletilmesini istiyor. Kemal Bey, yargı kararına uyulması, hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı; böyle bir görüntünün olmasından da en çok Kemal Bey rahatsız oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı Kılıçdaroğlu'nun konutuna giden Atakan Sönmez, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

13:10

CHP'Lİ MURAT EMİR: İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN RANDEVU ALDIK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında partiye yönelik hukuksuz müdahaleler yaşandığını savundu. Parti içerisinde demokratik iradenin korunmasının önemine değinen Emir, seçimli olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Murat Emir, "Zorla, zorbalıkta genel merkezimize girilmeye çalışılmıştır. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimidir. Bu saldırı girişimini püskürttük ve yine bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Buradan çıkışın bir tek yolu vardır; o da acil kurultaydır. Getirin sandığı hangi delegeyle istiyorsanız onunla kurultay yapalım." diye konuştu. Emir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmek üzere randevu aldıklarını da belirtip "Birazdan gideceğiz, görüşlerimizi taleplerimizi bize göre kritik noktaları arz edeceğiz. Sayın İçişleri Bakanı'ndan da; hiç kimsenin burnunun kanamadığı, demokrasimizin yara almadığı tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz." dedi.

12:32

CHP YÖNETİCİLERİ TEBLİGAT DOSYASINI İSTEDİ

Parti yöneticileri, tebligat dosyasının kendilerine verilmesini ve inceleyeceklerini ilettiler.

12:19

BARİKAT GİBİ ÇEKİLEN ARAÇ KALDIRILIYOR

Polis ekipleri CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için harekete geçti. İcra memurları, tebligat için CHP Genel Merkezi'ne binanın otoparkından girdi. Otoparktaki barikat gibi çekilen araç çekici ile kaldırılıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, icra memurlarıyla görüşüp tebligatın içeriye girmeden kapıdan yapılmasını istediklerini belirtti.

12:10

ÖZEL İLE KILIÇDAROĞLU DÜN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece telefonda görüştüklerini ve heyetlerin bir araya gelmesi konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Özgür Özel tarafından Murat Emir, Suat Özçağdaş; Kılıçdaroğlu tarafından ise Orhan Sarıbal ve Mahir Polat'ın istişare için görevlendirildiği belirtiliyor. Heyetler arasındaki toplantının saat 14.00'te yapılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı Atakan Sönmez.

12:02

İCRA MEMURLARI TEBLİĞ İÇİN GENEL MERKEZ'DE

İcra memurları, mutlak butlan ve tahliye kararını tebliğ için CHP Genel Merkezi'ne gitti.

11:20

CHP GENEL MERKEZİ'NDE TANSİYON YÜKSEK

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü.

NTV

11:04

TAHLİYE İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için partililerle müzakere girişimlerine başladı. Genel merkezin bahçesindeki CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindekiler ile görüşen polis ekipleri, tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor. Polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla içeri girmesi bekleniyor. Genel merkez bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Murat Emir, "Her zaman iletişimden yana olduk. Baba ocağımızı korumasını biliriz. Ama 'Baba ocağımızla ilgili önemli kritik görüşmeleri de her zeminde yapmaktan çekinmeyiz.' dedik. Ancak bu sürece uymayıp, sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla, CHP'li olmayla hiçbir ilişkisi olmayan insanlarla, meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik, püskürttük. Yine denerlerse yine püskürtürüz." diye konuştu. Hiçbir güvenlik görevlisine saygısızlık yapılmaması, içerideki partililerin zarar görmemesi için çabaladıklarını vurgulayan Emir, şunları kaydetti: "Biz bugün öğle saatlerinde buluşmak üzere müzakere ettik. Müzakere için bir yerde yani genel merkezde de değil, bir yerde buluşalım, konuşalım, bu sorunları özellikle kurultay tarihini tartışalım, bir noktaya getirelim diye çaba sarf ettik. Türkiye ve CHP, böyle bir gün yaşamasın diye gerekli çabayı sarf ettik. O süreci, bugünkü görüşmeleri bir kenara bırakıp, hiç sözleşilmemiş gibi yapıp, bir an evvel gece yapılan telefon görüşmeleri üzerine sabah saatleriyle birileriyle CHP’nin kapısına dayanmayı zorbalık sayıyoruz. Buraya diyalog için gelinmiş iddiasını da asla doğru bulmuyoruz."

Anadolu Ajansı Murat Emir.

10:34

VALİLİKTEN EMNİYET'E TAHLİYE TALİMATI

Ankara Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirdi.

10:19

KILIÇDAROĞLU: MAHKEME KARARINA UYULSUN

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklaması, Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sönmez'in paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun şu ifadelerine yer verildi: "CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca, örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."

Anadolu Ajansı Kemal Kılıçdaroğlu.

09:59

KILIÇDAROĞLU EKİBİNDEN TAHLİYE DİLEKÇESİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi. Bu dilekçelerde, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır." ifadelerini kullanan Çelik, CHP avukatı sıfatıyla yaptığı başvuruda emniyet birimlerinden şu adımların atılmasını talep etti: “Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz.”

07:30

CHP GENEL MERKEZİ'NDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de aralarında olduğu bir grup, sabah saatlerinde Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne gitti. CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Kılıçdaroğlu destekçileri ile Genel Merkez'de bulunan Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında arbede yaşandı. Taraflar tekme tokat birbirine girdi.