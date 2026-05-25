CHP Genel Merkezi önündeki polis müdahalesinin ardından Özgür Özel, partililerle birlikte TBMM'ye yürüyüş başlattı.

7 kilometrelik yolda Özel ve beraberindekiler polis engeli ile karşılaştı. Özel, bir TOMA aracının üzerine çıktı.

Özgür Özel ve kitle "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarını attı.

Özel, "Yalancıları, iftiracıları, arabalarıyla mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegenin vermediği yetkiyi AK Parti'nin hâkiminden dilendiler. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktıranlara yazıklar olsun!" diye konuştu.

Özel şöyle dedi:

"Ankara'nın ne kadar kriminal adamı varsa onlarla bir gelip genel merkezimize saldırdılar. Sonra polisle birlikte girdiler. Ama bu bir yılgınlık, bir pişmanlık yaratmaksızın bizim mücadele azmimize azim katıyor, gücümüze güç katıyor. Biz artık son nefesi alacak hale kadar orada dayandık, sonra çıktık. Ve bir genel merkezi geride bıraktık. Çünkü siyasi partilerin başarı için binalara değil; azme, kararlılığa ihtiyacı var. O azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bir makam odası geride kaldı, meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri mecliste. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odasıdır. Bundan sonra sokaktayız, sahadayız"