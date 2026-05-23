CHP'de mutlak butlan kararı sonrası, kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 38’inci Olağan Kurultay'da "delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilere "siyasi partiler kanuna muhalefet", "rüşvet almak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, soruşturmaya ilişkin açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Cumhuriyet Halk Partisinin 38’inci Olağan Kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir.”