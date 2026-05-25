Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, perşembe günü 'mutlak butlan' kararı ile CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organları görevlerinden alınırken, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Özgür Özel dün sabah CHP Genel Merkez binasındaydı.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Emniyet'e, Genel Merkez'in boşaltılması için dilekçe sundu. Kılıçdaroğlu da, mahkeme kararına uyulması yönünde çağrıda bulundu.

Bu başvuru üzerine CHP Genel Merkezi'ne polis ekipleri ile müdahale edildi.

CHP'nin garaj kapısını kıran polis, Genel Merkez'e biber gazı ve plastik mermi kullanarak girdi ve CHP'lilere sert müdahalelerde bulundu.

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenen kişiler oldu, bazı partililer polisin içeriye girememesi için kapılara koltuklardan barikat oluşturdu.

Polis ekipleri, kurulan barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekilleri üst kata çıkan polisleri engellemeye çalıştı, merdivenlere deterjan gibi temizlik malzemelerini döktü.

Polisin tamamen girdiği CHP Genel Merkez binasında Özel 12. kattaki makam odasından çıkmadı ancak polis müdahalesinin ardından binanın boşaltılmasının ardından genel merkez önünde açıklama yaptı.

Öte yandan Özgür Özel, polis kuşatması altındaki CHP Genel Merkezi'nin 12. katında oturduğu makam odasında, Genel Merkez'e gelen icra memurları tarafından kendisine iletilen 'mutlak butlan' kararını ve binanın tahliyesine yönelik tebligatı "Bunun için yıktılar baba ocağını" ifadelerini kullanarak yırtıp attı.