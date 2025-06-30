Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 28 Haziran Cumartesi günü U19 Gençler Süleyman Göktaş Takım Şampiyonası'nı gercekleştirdi. Erkeklerin ve kadınların ayrı kategorilerde mücadele ettiği şampiyona sabah saat 10.00'da Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Spor Salonunda başladı ve gün boyunca çok çekişmeli maçlara sahne oldu. Kıbrıs Türk Sporuna büyük hizmetleri olan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Süleyman Göktaş adına düzenlenen U19 Gençler şampiyonasında kadınlarda Girne Amerikan Üniversitesi, erkeklerde ise Lefke Avrupa Üniversitesi birinci oldu. Oynanan maçlar sonrasında dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri verildi. Kadın takımlara ve sporcularına ödüllerini merhum Süleyman Göktaş'ın oğlu Canol Göktaş, erkek takımlara ve sporculara ise Süleyman Göktaş'ın eşi Ayşe Göktaş takdim etti.

U19 Kadınlar

1.GAÜ

2.Gönyeli

3.Sütlüce

4.Bekiroğulları

U19 Erkekler

1.LAÜ

2.GAÜ

3.Gönyeli