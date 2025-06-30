Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun kabulüyle, Türkiye denizlerindeki hakimiyetini ilan etmişti. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bu olayın yıl dönümünü kutlamak amacını taşıyor. Kabotaj Kanunu, Osmanlı İmparatorluğu'nun kapitülasyonlar döneminde yabancı gemilere tanıdığı ayrıcalıkları sona erdirerek, Türk gemilerine bu faaliyetleri yapma hakkını verdi.

-Girne

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Girne’de düzenlenecek tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunacak.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önünde saat 09.30’da başlayacak tören ise, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla; saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığı’ndan Deniz Teğmen Okan Kurt’un konuşmasıyla tören sona erecek.

- TCG İmbat Hücumbotu ile TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi ziyarete açılacak

Öte yandan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat Hücumbotu (P-335) ile TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi (P-1214) KKTC’de halkın ziyaretine açılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yarın 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG İmbat Hücumbotu (P-335) Gazimağusa Ticari Limanı’nda; TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi (P-1214) ise Girne Turizm Limanı’nda ziyaret edilebilecek.