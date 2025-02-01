Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Eşleşmeler şöyle;

ÇEYREK FİNAL

T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK - Mağusa Spor Akademisi

Doğan Türk Birliği - Alsancak Yeşilova SK

Hamitköy ŞHSK - 1461 İskele Trabzonspor

Yenicami AK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK

YARI FİNAL

T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK / Mağusa Spor Akademisi galibi - Doğan Türk Birliği / Alsancak Yeşilova SK galibi

Hamitköy ŞHSK / 1461 İskele Trabzonspor galibi - Yenicami AK / China Bazaar Gençlik Gücü TSK galibi

KUPA TARİHLERİ

KUPA ÇEYREK FİNAL: 8-9 ŞUBAT 2025

KUPA YARI FİNAL 1.MAÇ: 1-2 MART 2025

KUPA YARI FİNAL 2.MAÇ: 22-23 MART 2025

KUPA FİNAL: 5-6 NİSAN 2025