Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde Çeyrek Final 1. maçları dün oynandı.
Çift maç eleme usulüyle oynanacak olan çeyrek final karşılaşmalarının ilk karşılaşmaları oldukça çekişmeli geçerken, ilk maçlar sonunda Çetinkaya, Gönyeli, Doğan Türk Birliği ve T.H Dumlupınar sahadan galip ayrılarak 2. maçlar öncesinde avantajı elde ettiler.
Çeyrek Final 1. Maç sonuçları:
Mağusa T.Gücü-Çetinkaya: 1 – 4
Gönyeli-Göçmenköy: 1 – 0
K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği: 0 – 1
TH Dumlupınar-1461 İskele Trabzonspor: 5 – 2