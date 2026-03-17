enerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti.
Chobani Stadı'ndaki müsabaka Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe maça; Ederson, Brown, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Cherif ilk 11'iyle başladı.
Gaziantep FK ise sahaya; Burak, Tayyip, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Melih, Gassama, Yusuf, Bayo, Maxim 11'iyle çıktı.
Fenerbahçe, 41'de Dorgeles Nene'nin golüyle Gaziantep FK karşısında 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep FK, 52'de Maxim ile penaltıdan skora denge getirdi: 1-1.
Sarı-lacivertliler, 59'da Ngolo Kante ile yeniden öne geçti: 2-1.
68 ve 79'da sahneye çıkan Dorgeles Nene, takımını 4-1'lik skora taşıyan gollere imzasını attı. Nene, toplamda 3 golle "hat-trick" yaptı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 60'a yükseltti.
Konuk Gaziantep FK ise 33 puanda kaldı.