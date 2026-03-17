Su Temin Projesi kapsamında döşenmiş ana isale hattında meydana gelen büyük çaplı arıza nedeniyle, Girne-Tatlısu arasındaki yerleşim yerlerine su verilemiyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su İşleri Dairesi'nden verilen bilgiye göre, arıza bugün Girne Belediyesi tarafından yapılan “izinsiz ve kontrolsüz kazı çalışmaları” sonucu iki ayrı noktada meydana geldi.

Arızaların giderilmesi amacıyla Su İşleri Dairesi ile DSİ ekipleri tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu süreçte su teminin bölgelerdeki yerel içme suyu kaynaklarından sağlanacağı vurgulandı.

Vatandaşların mağduriyet yaşaması adına suyu tasarruflu ve dikkatli kullanılması çağrısı yapılan açıklamada, çalışmaların seyri ve gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmenin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su İşleri Dairesi tarafından yapılmaya devam edeceği kaydedildi.