KKTC’ye ithali yasaklanmış mal ithali, gümrüksüz mal tasarrufu "suçlarından tutuklanan Ali Emre Deliceırmak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20.01.2025 tarihinde İskelede meydana gelen Gümrüksüz Mal Tasarrufu Suçu ile ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde yine aynı gün saat 18.30 raddelerinde İskele Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Zanlı Ali Emre Deliceırmak' a ait Gönyeli adresindeki ikametgahta yapılan aramada 343 adet Likit, 171 adet Elektronik Sigara Filtresi ve 258 adet elektronik sigara (PUF) tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ifadesinde ürünleri aldığı şahıslarla ilgili beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, bu şahıslardan ifade alacaklarını söyledi. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, polise soruları yöneltti. Polis, savunmanın sorusu üzerine ele geçirilen bazı ürünlerin tarihinin geçtiğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.