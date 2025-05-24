Havalimanı’nda meydana gelen "polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket ve itale-i lisan" suçlarından tutuklanan 44 yaşındaki Uğur Dahar hakkındaki yargı süreci 3 günde tamamlandı. Sanık, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanarak, 48 bin TL para cezasına çarptırıldı. Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç’in huzurunda görülen davada sanık aleyhine getirilen itale-i lisan, polisi darp ve görevinden men, uygunsuz tavır-ı harekette bulunma davalarını kabul etti.

Sanığın davalarını kabul etmesinin ardından kararını açıklayan Yargıç Bilgeç, sanığın suçunu kabul etmesini, ülkede herhangi bir sabıkasının bulunmayışını, pişman olup özür dilemesini dikkate alarak, hürriyeti bağlayıcı bir ceza yerine para cezası vermeyi uygun gördüğünü açıkladı. Yargıç, sanığın mahkum olduğu davalardan 48 bin TL para cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

19 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Havalimanında yolcu çıkış kısmında bulunan X-ray cihazından geçiş yapmak isteyen ve sarhoş bir vaziyette bulunan Uğur Dahar, bagajı içerisinde yapılan kontrolde taşıyabileceği yasal sınırın üzerinde alkollü içki bulundurduğu gerekçesi ile kendisini uyaran Polis memuru K.F ve Polis memuru T.Y.’ye hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını sallayarak "Ben götürür veririm" deyip rahatsızlık yapıp uygunsuz tavır-ı harekette bulunmuştu. Daha ardından içkileri almak isteyen polislere içkileri vermeyerek T.İ.’nin yüzüne ve K.F.’nin ise dirseğine vurarak polis memurları darp etmiş ve onlara hitaben "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz sizi mahvedeceğim sizi o….çocukları" deyip İtale-i Lisanda bulunmuşu. Sanık suçüstü tutuklanmış, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alınmıştı.