Aksa 1. Lig'de zirve mücadelesi veren K.Kaymaklı'da, üst üste alınan mağlubiyetler ayrılık getirdi. K.Kaymaklı yönetimi ile teknik direktör Derviş Kolcu arasında yapılan toplantı sonucunda karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Teknik Direktör Derviş Kolcu ile yollarını ayıran Küçük Kaymaklı 'da yönetim teknik direktörlük görevi için İsmail Soydan ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Küçük Kaymaklı yönetimi olarak teknik direktörümüz Derviş Kolcu ile yollarımızı ayırma kararı almamızın ardından yeni hoca arayışlarını zaman kaybetmeden tamamladık. Ülkemizin önemli antrenörlerinden İsmail Soydan ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz.