Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı alt yapısından yetişen gençlerin çoğunluğunu oluşturduğu kadrosuyla takdir edilen bir performans sergiliyor. Mücadeleci ve taktiğe bağlı futboluyla dikkat çeken Küçük Kaymaklı, mabedi olarak gördüğü Şehit Hüseyin Ruso Stadında ise bu sezon adeta kâbus yaşıyor. Küçük Kaymaklı, geriye kalan 9 haftada Şehit Hüseyin Ruso Stadında 5 maç oynarken, bu maçlardan sadece 6. Haftada oynadıkları Alsancak Yeşilova maçını kazandı. Küçük Kaymaklı, Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynadığı 4 maçı kaybederken, ligde 4 yenilgisini de kendi sahasında aldı.

Kendi sahasında oynadığı ilk 2 maç şampiyonluk mücadelesi veren Doğan Türk Birliği ve Cihangir’e karşı kaybedilirken, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda 8. Haftada Çetinkaya ve son olarak da Esentepe maçlarını kaybetti

DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

K. Kaymaklı takımı evinde sadece 3 puan alabilirken, deplasmanda ise bileği bükülmedi.

Deplasmanda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve iki beraberlik ile 8 puan çıkaran Küçük Kaymaklı takımı İlk hafta GG ve 7. Hafta MTG deplasmanlarından beraberlik, Mormenekşe ile Karşıyaka deplasmanlarından ise farklı galibiyetlerle evine döndü.