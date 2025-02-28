Alithia gazetesi “Jeopolitik Risk Kabloyu Geciktiriyor” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısının hayata geçirilmesi konusunda 2025 yılının ilk iki ayındaki, en büyük engelin jeopolitik risk ile ilişkili olduğunu yazdı.

Gazete kablo ile ilgili çalışmaların, “Türk provokasyonları” nedeniyle ilk baştaki planlamalar ve zaman takvimine uygun ilerlemediğini ileri sürdü.

Gazete haberinde F493 TCG Gelibolu fırkateyninin, kablo bağlanmasıyla ilgili çalışmaları yürüten “Levoli Relume” gemisini “taciz ettiğini”, Türklerin ayrıca Girit’in kuzeyinde İtalyan gemisini de “taciz ettiğini” savunarak yaşandığını ileri sürdüğü bu gelişmelerle ilgili ayrıntılara yer verdi.

Kısa adı ADMİE olan “Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü” ile Yunan hükümetinin, Levoli Relume gemisinin araştırma çalışmalarının önümüzdeki iki hafta içerisinde ortaya konulacağına dair bilgileri yaydığını, bununla birlikte iki aya kadar da ertelenme ihtimalinin bulunduğunu yazan gazete kesin ve net bir zaman takviminin bulunmamasının, jeopolitik risk nedeniyle, bir belirsizlik göstergesi daha teşkil ettiğini belirtti.

-Papanastasiu

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun Reuters’e yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Papanastasiu Abu Dabi Ulusal Enerji Şirketi’nin (TAQA) yatırım yapmaya ilgi gösterdiğini ayrıca Güney Kıbrıs’ın elektrik bağlantısını hayata geçirilmesini desteklediğini belirtti.

Papanastasiu, Abu Dabi’de gerçekleştirilen “Investopia 2025” yatırım konferansı çerçevesinde dün Great Sea Interconnector konusunda TAQA yetkilileri ile bir araya geldi.

Papanastasiu, Reuters’e yaptığı açıklamada ayrıca Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin (ADNOC) Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'ye ilgi gösterdiğini ayrıca faydalanılmaya hazır mülkiyet verilerini de talep ettiğini ifade etti.

Haberde Papanastasiu’nun, konferans çerçevesinde, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri ile de görüştüğü de yer aldı. Habere göre görüşmede Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Başkanı Stavros Stavru ile Genel Sekreter Filokipru Rusunidi de hazır bulundu.

Papanastasiu dün ayrıca “Europe’sNiche Economies:Unlocking Growth in Small but Strategic Markets” konulu yuvarlak masa toplantısına katılarak uluslararası müteşebbis merkezi olarak Güney Kıbrıs’ın avantajlarının sunumu yaptı.