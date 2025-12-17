Eğlence severlerin vazgeçilmez adresi olan Jemile Cabaret’te sevilen sanatçı İrem Barani ile coşkulu saatler yaşandı

Lefkoşa’nın en kaliteli ve en gözde eğlence mekânı Jemile Cabaret yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Gece hayatının vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Jemile Cabaret

şovlu eğlenceleriyle fark yaratıyor.

Mekânın sıcak atmosferi, müzik, dans ve eğlencenin kusursuz birleşimiyle konuklar Jemile Cabaret’te unutulmaz saatler yaşıyor.

Adanın dört bir yanından eğlence severleri ağırlayan Jemile Cabaret’in başarılı işletmecisi Evren Kerem ise, mekandaki eğlencenin kusursuz geçmesinde büyük rol oynuyor.

Jemile Cabaret’te önceki akşam sevilen sanatçı İrem Barani ile coşkulu saatler yaşandı. Sahne diyalogları ile konuklarını dinamik tutan Barani, dillerden düşmeyen şarkıları seslendirirken sevgiyle dolu alkışlarla karşılık buldu.

Programında duygusal şarkılara yer veren Barani, büyük beğeni topladı.

Jemile Cabaret’te yaşanan bu doyasıya eğlence, gecenin ilerleyen saatlerinde oryantal gösterisi ile doruğa çıktı.

Mekanda sürprizler bunlarla sınırlı kalmadı. Gecede, dostu Evren Kerem’i ziyaret eden ve sevilen sanatçı İrem Barani’yi dinlemeye gelen Türk müziğinin ünlü ismi Ayta Sözeri, kendisine gelen yoğun ısrar üzerine unutulmaz şarkısı Büklüm Büklüm’ü seslendirdi, konukları sesiyle bir kez daha büyüledi.