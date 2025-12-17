Kuzey Kıbrıs merkezli, Süleyman Can öncülüğünde kurulmuş olan Dems Construction Property and Investment Limited ile Ankara merkezli, Ahmet Kıran öncülüğünde faaliyet gösteren VIP Konut İnşaat A.Ş., stratejik işbirliği anlaşmasına imza attı. Taraflar arasında yapılan bu anlaşmanın, başta Kıbrıs olmak üzere bölgedeki konut ve gayrimenkul yatırımlarına yeni bir vizyon kazandırması hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre, işbirliği kapsamında iki şirket; yurtdışı ve özellikle Türkiye pazarının yönetilmesi, yatırım geliştirme, planlama ve uygulama süreçlerinde istişareli hareket edecek. Dems Construction’ın Kıbrıs’taki yerel tecrübesi ve bölge dinamiklerine hâkimiyeti ile VIP Konut’un Ankara merkezli güçlü teknik altyapısı ve proje yönetimi deneyiminin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, bu stratejik ortaklığın yalnızca iki şirket için değil, Kıbrıs inşaat sektörü açısından da önemli bir kazanım olacağı görüşünde. Özellikle nitelikli konut üretimi, modern şehircilik anlayışı ve sürdürülebilir projeler konusunda somut adımlar atılması bekleniyor.

Anlaşmanın ardından yapılacak ilk projelere ilişkin detayların önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Sektör temsilcileri ise bu işbirliğinin, Kıbrıs ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da güçlendireceğine dikkat çekiyor