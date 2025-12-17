Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kardeş belediye olan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 bin adet akıllı su sayacı Erenköy-Karpaz Belediyesine hibe edildi.

Bölgede yeni akıllı sayaçların takılması ile birlikte kayıp-kaçak kullanımının önüne geçilmesi, su tasarrufunun artırılması ve vatandaşların tüketimlerini daha şeffaf şekilde takip edebilmesinin arttırılması hedefleniyor.

Bölgenin tümüne takılacak akıllı sayaçlar sayesinde su tüketimi anlık olarak izlenebilecek ve olası arızalara daha hızlı müdahale edilebilecek. Buna göre, günlük 30 abonenin sayacı değiştirilecek, haftalık hedef 150 abone, aylık hedef ise 600 abone olarak planlandı.

-Bakırcı, Yavaş’a teşekkür etti

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, projeye verdikleri destekten dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti. Bakırcı, sayaçların montaj süreciyle ilgili de detaylı bilgi verdi.

Bakırcı açıklamasında, “Amacımız daha modern, daha kaliteli hizmet sunmak. Aynı zamanda belediyemizin tahsilatlarını daha düzenli ve sağlıklı şekilde yapabilmesi açısından da bu sistem büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.