Belediyeden yapılan açıklamada, Erenköy- Karpaz Belediyesi’ne bağlı köylerde hayvan yemi ve kasaplık hayvan satışı yapan araçlarda ve hayvancılık işletmeleri ile ilgili araçlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldığı kaydedildi.

Belediye sınırları içerisinde olan Ziyamet dört yol kavşağı ve Yeşilköy çıkışında polis ve belediye görevlileri tarafından araçlara ilaçlama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hayvan yemi ve kasaplık hayvan taşımacılığı yapan kişi ve işletmelerin her taşıma öncesinde ayrı ayrı dezenfeksiyon yaptırmaları ve güncel dezenfeksiyon belgesini taşıma sırasında yanlarında bulundurmaları zorunlu olduğu kaydedilen açıklamada, belgesi bulunmayan taşıyıcılar hakkında polis birimlerine bildirim yapılacağı belirtildi.